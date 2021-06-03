Врач назвал лучший способ обезопасить себя от COVID-19

«Несмотря на то, что на улице становится теплее, риск заражения все равно еще достаточно высокий. Поэтому мы рекомендуем использовать средства индивидуальной защиты и все меры предосторожности, которые необходимы для того, чтобы не заразиться. Ну и конечно же, главным средством, которое обеспечит вашу безопасность, остается вакцинация», - рассказал Тяжельников.

Вакцинация от COVID-19 в Москве бесплатная. Сделать прививку можно в поликлиниках, в мобильных пунктах вакцинации и в павильонах проекта «Здоровая Москва».

