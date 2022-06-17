«Понизить ставки!» Риелтор о перспективах льготной IT-ипотеки
Константин Апрелев подчеркнул, что некоторые регионы готовы снизить ставки до двух процентов в надежде не потерять молодых специалистов.
Вице-президент Российской Гильдии риелторов Константин Апрелев в пресс-центре НСН объяснил, почему нужны избыточно привлекательные условия для IT- специалистов.
«Программа запущена, уже выданы первые десятки-сотни кредитов. Эта программа имеет дополнительные возможности, есть процентная ставка, которая обозначена федеральным уровнем, но при этом региональные власти могут эту ставки понизить еще. Как раз сейчас в Петербурге девять регионов заявили, что они готовы эту ставку опустить до 2-3 процентов. Это правильно, потому что отток специалистов будет дорого нам стоить. Обучение такого специалиста в вузе занимает шесть лет, за шесть лет много утечет. Нужны избыточно привлекательные условия, также для учителей, врачей и так далее», - отметил он.
Со своей стороны, эксперт фонда «За права заёмщиков» Александра Пожарская подчеркнула, что только льготной ипотекой специалистов не замотивируешь, необходима комплексная поддержка бизнеса.
Ставка по льготной ипотеке для IT-специалистов может быть снижена до 1%. Об этом в ходе конференции ЦИПР-2022 заявил замглавы Минцифры России Максим Паршин. По его словам, сейчас банки уже предлагают ставку в 4%, а в некоторых регионах даже наблюдается снижение до 2%. Паршин добавил, что финансовые организации уже начали предварительный прием заявок.
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