Число эвакуированных в Россию жителей Донбасса превысило 166 тысяч
Количество эвакуированных в Россию жителей Донбасса превысило 166 тысяч, за сутки их число увеличилось на 24 тысячи, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры региона.
Отмечается, что с 18 февраля границу пересекли 166,7 тысяч человек, около 94 тысяч из них – граждане Украины, более 61 тысячи – граждане РФ.
Организованный массовый выезд населения из ДНР и ЛНР в Россию из-за обострения ситуации в Донбассе начался 18 февраля. В основном эвакуируют женщин, детей и пожилых людей.
Ранее президент России Владимир Путин призвал французского лидера Эммануэля Макрона помочь организовать безопасную эвакуацию иностранцев из Украины. Отмечается, что вывоз в основном требуется для граждан Вьетнама и Индии. По данным Минобороны, группировки националистов не дают им покинуть территорию Харькова.
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