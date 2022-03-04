Число эвакуированных в Россию жителей Донбасса превысило 166 тысяч

Количество эвакуированных в Россию жителей Донбасса превысило 166 тысяч, за сутки их число увеличилось на 24 тысячи, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры региона.

Отмечается, что с 18 февраля границу пересекли 166,7 тысяч человек, около 94 тысяч из них – граждане Украины, более 61 тысячи – граждане РФ.

Организованный массовый выезд населения из ДНР и ЛНР в Россию из-за обострения ситуации в Донбассе начался 18 февраля. В основном эвакуируют женщин, детей и пожилых людей.

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Ранее президент России Владимир Путин призвал французского лидера Эммануэля Макрона помочь организовать безопасную эвакуацию иностранцев из Украины. Отмечается, что вывоз в основном требуется для граждан Вьетнама и Индии. По данным Минобороны, группировки националистов не дают им покинуть территорию Харькова.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаЭвакуацияДонбасс
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