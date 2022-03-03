Путин попросил Макрона помочь эвакуировать иностранцев на Украине

Президент России Владимир Путин призвал французского лидера Эммануэля Макрона помочь организовать безопасную эвакуацию иностранцев из Украины. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

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Отмечается, что вывоз в основном требуется для граждан Вьетнама и Индии. По данным Минобороны, группировки националистов не дают им покинуть территорию Харькова.

Ранее Эммануэль Макрон провел телефонные разговоры с лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.


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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:УкраинаИностранцыЭвакуацияЭммануэль МакронВладимир Путин
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