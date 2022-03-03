Путин попросил Макрона помочь эвакуировать иностранцев на Украине

Отмечается, что вывоз в основном требуется для граждан Вьетнама и Индии. По данным Минобороны, группировки националистов не дают им покинуть территорию Харькова.

Ранее Эммануэль Макрон провел телефонные разговоры с лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.



