Четырехдневка. Возможно все

Переход на четырехдневную рабочую неделю является правильным трендом, однако в России это может привести к сокращению доходов населения, заявил научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Я боюсь, что в нашей стране могут быть проблемы с переходом на четырехдневку. Здесь есть много различных подводных камней, а вообще это правильный тренд. Плюсы возможного перехода в том, что у человека появляются лишние дни для творческой работы и самовыражения, о чем мечтали еще классики. Это очень важная история, поскольку только 20-25% людей в мире нравится своя работа, а остальные просто зарабатывают деньги. С другой стороны, доходы у людей в России низкие и, я боюсь, как бы они не стали еще ниже из-за четырехдневки», - сказал Гринберг.