Четырехдневка. Возможно все
Экономисты и политики в эфире НСН высказались поспорили о введении в России четырехдневной рабочей неделе.
Против введения четырехдневной рабочей недели выступают 34% россиян, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.
Главный довод опрошенных, выступающих против четырехдневки, ожидаемое падение доходов. При этом 44% опрошенных поддерживают идею сокращения рабочей недели до четырех дней.
Переход на четырехдневную рабочую неделю является правильным трендом, однако в России это может привести к сокращению доходов населения, заявил научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Я боюсь, что в нашей стране могут быть проблемы с переходом на четырехдневку. Здесь есть много различных подводных камней, а вообще это правильный тренд. Плюсы возможного перехода в том, что у человека появляются лишние дни для творческой работы и самовыражения, о чем мечтали еще классики. Это очень важная история, поскольку только 20-25% людей в мире нравится своя работа, а остальные просто зарабатывают деньги. С другой стороны, доходы у людей в России низкие и, я боюсь, как бы они не стали еще ниже из-за четырехдневки», - сказал Гринберг.
Член комитета Госдумы по труду Сергей Вострецов рассказал с Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что в России треть работодателей готовы перейти на четырехдневную рабочую неделю.
«В Японии в прошлом году компания Microsoft перешла с пятидневки на четырехдневку. При этом они не срезали зарплату и оставили отпуска такими же, как и были. На 40% повысилась производительность труда, на 23% снизилось потребление электроэнергии, вполовину упал расход офисной бумаги, экономия налицо. Все остались довольны, люди стали работать интенсивней. Порядка 30% российских работодателей уже подтвердили, что они в принципе могут и готовы в виде эксперимента перейти на такую форму работы», - заявил депутат.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН призвал ввести четырехдневку и для женщин, и для мужчин.
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