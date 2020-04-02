Более 215 тысяч человек в России находятся под наблюдением медиков из-за коронавируса

Всего было проведено более 536 тыс. лабораторных исследований на наличие COVID-19.

По данным на 1 апреля, в России коронавирус обнаружен у 3548 человек. Инфицированные есть в 76 регионах.

Заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Пирогова, доктор медицинских наук, главный инфекционист ФМБА России Владимир Никифоров в эфире НСН заявил, что срок действия ограничительных мер из-за эпидемии коронавируса необходимо продлить.

Ранее Владимир Никифоров предположил, что пик распространения коронавируса в России придётся примерно на середину следующей недели, после чего начнётся спад длительностью 10-12 недель, характерный для любой ОРВИ.



