Без Apple, но с Китаем: Где брать запчасти для гаджетов из-за санкций

Директор сети мультисервисных центров «Лаборатория ремонта» Виктор Дутлов в эфире НСН отметил, что в России не ожидается дефицита запчастей для основных брендов масс-маркета.


На фоне санкций в России исчезли запасные части для техники Apple, Dyson и других брендов, но их можно заменить китайскими аналогами. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил директор сети мультисервисных центров «Лаборатория ремонта» Виктор Дутлов.

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Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора компании Acer в России сообщил, что запчасти, которые нельзя получить из-за рубежа, компенсируются за счет разборки так называемых «доноров». При этом Дутлов заверил, что дефицита запчастей для техники в России не ожидается.

«Мы ремонтируем более 200 различных категорий техники. От пылесоса и телевизора до профессиональных усилителей и промышленных насосов. Запчасти для большинства видов техники производят в Китае. С февраля 2022 года мы не заметили существенных изменений. Отгрузки происходят в прежнем режиме. Мы не ожидаем дефицита запасных частей для основных брендов масс-маркета», - рассказал он.

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В то же время директор сети сообщил, запчасти каких брендов техники полностью пропали с российского рынка.

«С рынка полностью исчезли оригинальные запасные части к некоторым брендам техники, производимой в Европе и США. Например, Apple, Dyson, Miele, Grundfos, Wilo. В этих случаях мы предлагаем клиентам неоригинальные запасные части, либо снятые с доноров. Донор - это оригинальный гаджет, разобранный на запасные части. В связи с этим мы ожидаем уменьшения количества оригинальных запчастей на рынке и замещение их китайскими аналогами», - заключил он.

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Ранее гендиректор сети сервисных центров по ремонту мобильных телефонов Pedant.ru Ксения Шипкова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» также рассказала, что в России хватает запчастей для всех брендов телефонов, а крепкий рубль обеспечивает комфортные цены для клиентов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КитайДефицитСанкцииМобильные ТелефоныРемонт
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