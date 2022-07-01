Без Apple, но с Китаем: Где брать запчасти для гаджетов из-за санкций

Роспотребнадзор снимает все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса

В визовых центрах VFS Global не подтвердили выдачу россиянам виз для поездок на Украину

Первый за восемь лет автобус отправился из Херсона в Симферополь

В Финляндии надеются на доверительные отношения с Россией

Завтра в Новокузнецке пройдёт легендарный фестиваль «Наши в Городе»