Беседу по иску Земфиры к Гришковцу суд назначил на 27 октября
Останкинский суд Москвы проведет беседу по иску певицы Земфиры Рамазановой к писателю Евгению Гришковцу 27 октября, сообщает ТАСС.
В ходе беседы суд уточняет фактические обстоятельства спора, а также может предложить сторонам заключить мировое соглашение.
Ранее Центральный районный суд Калининграда вернул Земфире иск о взыскании с Гришковца компенсации морального вреда.
Певица обратилась в суд после выхода на телеканале «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом) программы «Би Коз», в которой 27 мая Гришковец, комментируя новый альбом Земфиры «Бордерлайн», назвал её «наркоманкой», а её песни «наркоманскими».
В иске говорится, что слова писателя причинили певице «физические и нравственные страдания», которые она оценила в 1,5 миллиона рублей, а также потребовала, чтобы Гришковец опроверг свои слова в эфире телеканала, который привлечен в качестве третьего лица.
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