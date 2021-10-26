Беседу по иску Земфиры к Гришковцу суд назначил на 27 октября

Останкинский суд Москвы проведет беседу по иску певицы Земфиры Рамазановой к писателю Евгению Гришковцу 27 октября, сообщает ТАСС.

В ходе беседы суд уточняет фактические обстоятельства спора, а также может предложить сторонам заключить мировое соглашение.

Ранее Центральный районный суд Калининграда вернул Земфире иск о взыскании с Гришковца компенсации морального вреда.

Певица обратилась в суд после выхода на телеканале «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом) программы «Би Коз», в которой 27 мая Гришковец, комментируя новый альбом Земфиры «Бордерлайн», назвал её «наркоманкой», а её песни «наркоманскими».

В иске говорится, что слова писателя причинили певице «физические и нравственные страдания», которые она оценила в 1,5 миллиона рублей, а также потребовала, чтобы Гришковец опроверг свои слова в эфире телеканала, который привлечен в качестве третьего лица.

