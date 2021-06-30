Иск Земфиры к Гришковцу вернули заявителю
Центральный районный суд Калининграда вернул певице Земфире Рамазановой исковое заявление о взыскании с писателя Евгения Гришковца компенсации морального вреда, сообщает ТАСС.
Возврат иска в суде объяснили "неподсудностью" Центральному районному суду. Певице объяснили, что она может обратиться в Ленинградский районный суд Калининграда, так как ответчик проживает именно в этом районе города
Ранее Земфира обратилась в суд с иском о защите чести и достоинства. Поводом для разбирательства стала выходящая на телеканале «Дождь» программа «Би Коз», а именно эфир от 27 мая, в котором Гришковец, комментируя новый альбом певицы «Бордерлайн», назвал её «наркоманкой», а её песни «наркоманскими».
В иске говорится, что слова писателя причинили певице «физические и нравственные страдания», которые она оценила в 1,5 миллиона рублей, а также потребовала, чтобы Гришковец опроверг свои слова в эфире «Дождя», который привлечен в качестве третьего лица.
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