Автомобилисты не оценили идею бесплатной парковки для многодетных семей
Идея предоставлять многодетным семьям бесплатную парковку чревата коррупцией, а также сомнительна в плане реализации подобного закона. Таким мнением в разговоре с НСН поделился председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.
В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает бесплатную парковку в зоне платных для членов многодетных семей. По мнению авторов законопроекта, такое право многодетным семьям уже предоставлено в некоторых регионах страны.
«Есть ли на это деньги? [Подобная мера] Потеря для бюджета. Я вообще не сторонник платных парковок в том виде, в каком они сегодня реализованы. Есть много вопросов, как все реализовать. Вопрос в том, чем «многодетность будет доказана. Им что, будут выдавать специальный знак, как инвалидам? Только так… Других вариантов, наверное, не будет. А если этим знаком начнут торговать? Тут очень много вопросов по исполнимости такого закона. Есть немало других мер по поддержке многодетных семей, которые гораздо более эффективны и реализуемы», - сказал Похмелкин.
Ранее депутат Госдумы Нина Останина в пресс-центре НСН предложила освободить многодетные семьи от НДФЛ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Полиция объявила в розыск экс-командира ЧВК «Вагнер» Андрея Медведева
- Стас Пьеха не смог провести концерт в Орле
- Суд в Москве арестовал топ-менеджеров РЖД по закупкам по делу о взятках
- Россиянина Тордена признали виновным в нарушении запрета на въезд в Шенген
- Полиция Москвы изъяла более 10 тонн нелегальной рыбы и красной икры
- СМИ: Маск заявил, что Путин никогда не потерпит поражение на Украине
- Памятник Михаилу Жванецкому открыли в Ростове-на-Дону
- Госдума денонсировала соглашение о пенсиях работников органов внутренних дел СНГ
- СМИ: Спрос на ремонт компонентов иностранной электроники в РФ вырос в 5 раз
- Мосбиржа сообщила о приостановке торгов на фондовом рынке 13 и 14 февраля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru