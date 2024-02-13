Автомобилисты не оценили идею бесплатной парковки для многодетных семей

Идея предоставлять многодетным семьям бесплатную парковку чревата коррупцией, а также сомнительна в плане реализации подобного закона. Таким мнением в разговоре с НСН поделился председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.

В Госдуме призвали подумать о многодетных при продлении семейной ипотеки

В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает бесплатную парковку в зоне платных для членов многодетных семей. По мнению авторов законопроекта, такое право многодетным семьям уже предоставлено в некоторых регионах страны.

«Есть ли на это деньги? [Подобная мера] Потеря для бюджета. Я вообще не сторонник платных парковок в том виде, в каком они сегодня реализованы. Есть много вопросов, как все реализовать. Вопрос в том, чем «многодетность будет доказана. Им что, будут выдавать специальный знак, как инвалидам? Только так… Других вариантов, наверное, не будет. А если этим знаком начнут торговать? Тут очень много вопросов по исполнимости такого закона. Есть немало других мер по поддержке многодетных семей, которые гораздо более эффективны и реализуемы», - сказал Похмелкин.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина в пресс-центре НСН предложила освободить многодетные семьи от НДФЛ.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:ПарковкаМногодетные Семьи

Горячие новости

Все новости

партнеры