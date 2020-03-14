Apple приостанавливает работу своих магазинов

В компании Apple принятое решение объясняют мерами защиты против заболеваемости сотрудников коронавирусом.

Отмечается, что исключение сделано для торговых точек в континентальном Китае, Гонконге, Макао и Тайване.

Ранее НСН писала, что в большинстве субъектов РФ из-за обвала нефтяных котировок и пандемии коронавируса к концу года закончатся все ликвидные резервы: эксперты прогнозируют обращения в Минфин и рост долгов.

Реальный масштаб бедствия для региональных бюджетов при снижении налоговых поступлений станет ясен к концу второго квартала, а в конце третьего квартала регионы поймут, сколько им не хватает для закрытия бюджета, и начнут обращаться в Минфин.

