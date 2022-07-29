Солнце в Москве, ливни в Сочи: Синоптик Тишковец описал начало августа

В Москве снова станет +30, а на южных курортах возможны дожди, сказал НСН метеоролог Евгений Тишковец. 

В ближайшие выходные в Москве будет скандинавская погода – не жарко и комфортно. Август начнется с антициклона – будет много солнца и никаких осадков, заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Метеоролог рассказал, какая погода ожидает Москву в первую неделю августа

Ранее москвичам пообещали теплый август без аномальных дождей. Европейская территория России тоже сохранит положительный фон температуры.

«Начиная с сегодняшнего дня и все выходные, инициатива в атмосфере будет принадлежать области повышенного давления скандинавского происхождения. Будет преобладать солнечная погода, неидеальное солнце, но тем не менее, с переменной облачностью и без существенных осадков. Ночью температура воздуха будет +9… +14, днем +20…+25 градусов, это на градус-полтора ниже, чем по многолетним климатическим наблюдениям. Погода соответствует скандинавскому уровню лету – не жаркому, комфортному. Что касается погоды на следующей неделе, август стартует с антициклона, который будет усиливаться. Много солнца, никаких осадков. Потоки ветра сменятся с северных на южные и температура начнет повышаться. Ночью будет +11…+16, днем +25…+30. Стартует август с солнечной погоды, которая будет выше нормы», - сказал Тишковец.
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Синоптик отметил, что на юге страны ожидаются дожди, но краткосрочные.

«В выходные будет преобладать повышенный фон атмосферного давления, но без существенных осадков. В Крыму +29…+34 днем, а на Черноморском побережье Кавказа немного пониже. На следующей неделе там активизируется циклоническая деятельность, поэтому без дождей дело не обойдется, но они не будут носить экстремальный характер. Сочи больше всех окажется в зоне поражения ливней», - резюмировал Тишковец.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что жара из Западной Европы в Россию не придет.

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ФОТО: РИА Новости
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