Солнце в Москве, ливни в Сочи: Синоптик Тишковец описал начало августа
В Москве снова станет +30, а на южных курортах возможны дожди, сказал НСН метеоролог Евгений Тишковец.
В ближайшие выходные в Москве будет скандинавская погода – не жарко и комфортно. Август начнется с антициклона – будет много солнца и никаких осадков, заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее москвичам пообещали теплый август без аномальных дождей. Европейская территория России тоже сохранит положительный фон температуры.
«Начиная с сегодняшнего дня и все выходные, инициатива в атмосфере будет принадлежать области повышенного давления скандинавского происхождения. Будет преобладать солнечная погода, неидеальное солнце, но тем не менее, с переменной облачностью и без существенных осадков. Ночью температура воздуха будет +9… +14, днем +20…+25 градусов, это на градус-полтора ниже, чем по многолетним климатическим наблюдениям. Погода соответствует скандинавскому уровню лету – не жаркому, комфортному. Что касается погоды на следующей неделе, август стартует с антициклона, который будет усиливаться. Много солнца, никаких осадков. Потоки ветра сменятся с северных на южные и температура начнет повышаться. Ночью будет +11…+16, днем +25…+30. Стартует август с солнечной погоды, которая будет выше нормы», - сказал Тишковец.
Синоптик отметил, что на юге страны ожидаются дожди, но краткосрочные.
«В выходные будет преобладать повышенный фон атмосферного давления, но без существенных осадков. В Крыму +29…+34 днем, а на Черноморском побережье Кавказа немного пониже. На следующей неделе там активизируется циклоническая деятельность, поэтому без дождей дело не обойдется, но они не будут носить экстремальный характер. Сочи больше всех окажется в зоне поражения ливней», - резюмировал Тишковец.
Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что жара из Западной Европы в Россию не придет.
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