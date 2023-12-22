«Актерский эксгибиционизм!»: Сексолог Варра оценила «голую вечеринку» Ивлеевой
Настя Ивлеева и Ксения Собчак вляпались в неприятности и хейт из-за желания жить напоказ и «актерского размахая», сказала в эфире НСН Юлия Варра.
Публикация полуобнаженных фото гостями вечеринки блогера Насти Ивлеевой является следствием их латентного эксгибиционизма, объяснила в интервью НСН сексолог Юлия Варра.
В ночь на 21 декабря в московском клубе Mutabor прошла вечеринка блогера Насти Ивлеевой с дресс-кодом almost naked (почти голый). В числе ее участников были Ксения Собчак, Филипп Киркоров и другие селебрити, представшие в полупрозрачном нижнем белье. Несмотря на закрытый характер мероприятия, фото и видео оттуда разлетелись по соцсетям, вызвав возмущение многих политиков и общественных организаций.
«Есть люди "официальные", которые однозначно должны вести себя прилично и быть для всех примером, а есть те, у кого где-то внутри желание жить напоказ. По факту это скрытый латентный эксгибиционизм. Выплески такой энергии должны где-то случаться. Это была закрытая вечеринка, люди там что-то изобразили. Может быть, это все надо было скромнее показывать для основной публики, ну вляпались слегка. Несмотря на происходящие в стране события, людям же не запретишь заниматься сексом, как-то себя проявлять, жизнь же идет», - сказала Варра.
При этом, по ее мнению, подобные вечеринки не стоит афишировать на всю страну.
«Реакция может быть любая, но такие вечеринки должны быть закрытыми, не для всех. Тут победил их актерский размахай-эксгибиционизм, чтобы показать эти фото всем. Например, нудисты тихо собираются своими группами и не собираются это всем показывать. Одно слово – актеры», - резюмировала собеседница НСН.
Один из участников вечеринки Ивлеевой, рэпер Vacio, «одеждой», которого на мероприятии был один-единственный носок, натянутый на мужское достоинство, был арестован на 15 суток за хулиганство и оштрафован на 200 тыс. рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рэпер Vacio извинился за участие в «голой» вечеринке Ивлеевой
- В Алма-Ате автобус врезался в толпу на остановке
- Силуанов заявил об отсутствии предпосылок для изменения налогов
- Суд в Петербурге взыскал с военного 14 млн рублей за ДТП с «Панцирем-С»
- Хинштейн: РКН нашел признаки ЛГБТ-пропаганды на вечеринке Ивлеевой
- «Аэрофлот» начал тестировать новую услугу перевозки животных
- «Москва и Владивосток»: Кириенко назвал молодежные столицы РФ в 2024 году
- «Позор года»: Лепс осудил нежелание артистов выходить на сцену с певцом SHAMAN
- СМИ: В США заявили об эпидемиологической угрозе Европе от Украины
- Булыкин: При наличии возможности спортсмен должен ехать на Олимпиаду
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru