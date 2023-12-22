«Актерский эксгибиционизм!»: Сексолог Варра оценила «голую вечеринку» Ивлеевой

«Есть люди "официальные", которые однозначно должны вести себя прилично и быть для всех примером, а есть те, у кого где-то внутри желание жить напоказ. По факту это скрытый латентный эксгибиционизм. Выплески такой энергии должны где-то случаться. Это была закрытая вечеринка, люди там что-то изобразили. Может быть, это все надо было скромнее показывать для основной публики, ну вляпались слегка. Несмотря на происходящие в стране события, людям же не запретишь заниматься сексом, как-то себя проявлять, жизнь же идет», - сказала Варра.

При этом, по ее мнению, подобные вечеринки не стоит афишировать на всю страну.

«Реакция может быть любая, но такие вечеринки должны быть закрытыми, не для всех. Тут победил их актерский размахай-эксгибиционизм, чтобы показать эти фото всем. Например, нудисты тихо собираются своими группами и не собираются это всем показывать. Одно слово – актеры», - резюмировала собеседница НСН.



Один из участников вечеринки Ивлеевой, рэпер Vacio, «одеждой», которого на мероприятии был один-единственный носок, натянутый на мужское достоинство, был арестован на 15 суток за хулиганство и оштрафован на 200 тыс. рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».