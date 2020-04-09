Минздрав РФ назвал главные симптомы коронавируса

В Министерстве здравоохранения России перечислили основные симптомы, которые проявляются у заболевших коронавирусом COVID-19.

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Отмечается, что для коронавируса характеры клинические симптомы ОРВИ: повышение температуры тела - более 90% случаев. Сухой или с небольшим количеством мокроты кашель — в 80% случаев.

У 55% заболевших наблюдается одышка, у 44% - утомляемость. Каждый пятый (20%) жалуется на ощущение заложенности в грудной клетке.

Также заболевание может сопровождаться насморком, болью в горле, снижением вкуса и обоняния, признаками конъюнктивита, сообщает «Свободная пресса».

Ранее российский Минздрав расширил до девяти список препаратов, которые могут назначаться при лечении коронавируса, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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