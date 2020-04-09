Минздрав РФ назвал главные симптомы коронавируса
В Министерстве здравоохранения России перечислили основные симптомы, которые проявляются у заболевших коронавирусом COVID-19.
Отмечается, что для коронавируса характеры клинические симптомы ОРВИ: повышение температуры тела - более 90% случаев. Сухой или с небольшим количеством мокроты кашель — в 80% случаев.
У 55% заболевших наблюдается одышка, у 44% - утомляемость. Каждый пятый (20%) жалуется на ощущение заложенности в грудной клетке.
Также заболевание может сопровождаться насморком, болью в горле, снижением вкуса и обоняния, признаками конъюнктивита, сообщает «Свободная пресса».
Ранее российский Минздрав расширил до девяти список препаратов, которые могут назначаться при лечении коронавируса, передает RT.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Нефть «лихорадит»: Сделку России и Саудовской Аравии затормозила Мексика
- Новости за ночь: Минздрав предложил диагностировать коронавирус без анализов
- Новости за ночь: Собянин заявил, что Москва у «подножия пика» коронавируса
- Новости за ночь: ОПЕК+ не пришла к соглашению по нефтедобыче из-за Мексики
- В Госдуме предложили дать медикам дополнительный отпуск после пандемии