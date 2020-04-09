Минздрав РФ назвал главные симптомы коронавируса

Отмечается, что для коронавируса характеры клинические симптомы ОРВИ: повышение температуры тела - более 90% случаев. Сухой или с небольшим количеством мокроты кашель — в 80% случаев.



У 55% заболевших наблюдается одышка, у 44% - утомляемость. Каждый пятый (20%) жалуется на ощущение заложенности в грудной клетке.



Также заболевание может сопровождаться насморком, болью в горле, снижением вкуса и обоняния, признаками конъюнктивита, сообщает «Свободная пресса».



Ранее российский Минздрав расширил до девяти список препаратов, которые могут назначаться при лечении коронавируса, передает RT.

