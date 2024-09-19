Глава Wildberries объявила 19 сентября днем траура по погибшим сотрудникам

Бакальчук пообещала оказать семьям погибших необходимую помощь и поддержку, а также выразила соболезнования. Она подтвердила, что в результате перестрелки между охраной офиса на Романовом переулке и охраной ее экс-супруга Владислава погибло два сотрудника офиса Wildberries.

Ранее стало известно, что предпринимателю Владиславу Бакальчуку предъявлено обвинение в рамках расследования уголовного дела о стрельбе в офисе маркетплейса, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

