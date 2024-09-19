Глава Wildberries объявила 19 сентября днем траура по погибшим сотрудникам
Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук объявила 19 сентября днем траура по погибшим в перестрелке 18 сентября сотрудникам охраны офиса. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Бакальчук пообещала оказать семьям погибших необходимую помощь и поддержку, а также выразила соболезнования. Она подтвердила, что в результате перестрелки между охраной офиса на Романовом переулке и охраной ее экс-супруга Владислава погибло два сотрудника офиса Wildberries.
Ранее стало известно, что предпринимателю Владиславу Бакальчуку предъявлено обвинение в рамках расследования уголовного дела о стрельбе в офисе маркетплейса, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru