Адвокаты Навального не ответили на вопросы про отъезд в Германию его жены Юлии

Адвокаты находились около Бабушкинского суда Москвы, где должно было пройти рассмотрение дела о клевете Навального в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. Корреспондент агентства передает, что сторона защиты ответила лишь на те вопросы, которые относились к судебному разбирательству.

Немецкий еженедельник Spiegel ранее со ссылкой на собственный источник сообщил, что в среду 10 февраля Юлия Навальная прилетела в аэропорт Франкфурта-на-Майне с "частным визитом". По словам одного из пассажиров самолета, Навальную увезли к другому выходу из аэропорта.

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов не исключил, что в случае продления заключения Навального западные оппоненты могут предпринять попытку сделать из его жены "вторую Тихановскую".

