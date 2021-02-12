Адвокаты Навального не ответили на вопросы про отъезд в Германию его жены Юлии
Защита Алексея Навального не ответила на вопросы журналистов о поездке жены оппозиционера Юлии в Германию. Об этом сообщает РИА Новости.
Адвокаты находились около Бабушкинского суда Москвы, где должно было пройти рассмотрение дела о клевете Навального в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. Корреспондент агентства передает, что сторона защиты ответила лишь на те вопросы, которые относились к судебному разбирательству.
Немецкий еженедельник Spiegel ранее со ссылкой на собственный источник сообщил, что в среду 10 февраля Юлия Навальная прилетела в аэропорт Франкфурта-на-Майне с "частным визитом". По словам одного из пассажиров самолета, Навальную увезли к другому выходу из аэропорта.
Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов не исключил, что в случае продления заключения Навального западные оппоненты могут предпринять попытку сделать из его жены "вторую Тихановскую".
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