Адвокат Устинова рассказал о первой встрече с подзащитным
Актёр Павел Устинов повторил версию о своей невиновности в ходе первой встречи с новым защитником. Об этом «Интерфаксу» рассказал адвокат артиста Анатолий Кучерена.
«По его словам, он ждал своего товарища, и в момент, когда собирался ему позвонить, его задержали. Собственно говоря, он повторил мне то, что говорил и до этого, в том числе и в суде», — рассказал юрист.
Напомним, накануне НСН писала, что Анатолий Кучерена стал адвокатом Устинова. Артиста приговорили к 3,5 годам колонии общего режима, посчитав его виновным в применении насилия к бойцу ОМОНа в день несанкционированной акции 3 августа в центре Москвы.
Однако общественность выступила в защиту 24-летнего актёра. Поводом для массовой поддержки стала распространённая в сети видеозапись, на которой можно увидеть, что Павел не оказывал сопротивления при задержании.
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