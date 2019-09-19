Адвокат Устинова рассказал о первой встрече с подзащитным

«По его словам, он ждал своего товарища, и в момент, когда собирался ему позвонить, его задержали. Собственно говоря, он повторил мне то, что говорил и до этого, в том числе и в суде», — рассказал юрист.

Напомним, накануне НСН писала, что Анатолий Кучерена стал адвокатом Устинова. Артиста приговорили к 3,5 годам колонии общего режима, посчитав его виновным в применении насилия к бойцу ОМОНа в день несанкционированной акции 3 августа в центре Москвы.

Однако общественность выступила в защиту 24-летнего актёра. Поводом для массовой поддержки стала распространённая в сети видеозапись, на которой можно увидеть, что Павел не оказывал сопротивления при задержании.