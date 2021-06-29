А потом локдаун. Познер поддержал запрет любых массовых мероприятий

Журналист и телеведущий рассказал «Радиоточке НСН», что к россиянам следует применить более жесткие ограничительные меры из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью.

Журналист и телеведущий Владимир Познер в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что поддерживает предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой о недопустимости проведения массовых мероприятий, в том числе политических.

«Я давно поддерживаю более жесткие меры, которые у нас почему-то не применяются, а в результате мы имеем то, что имеем. Ежедневно - выше 20 тысяч заболевших, и даже больше. Потому что допускаются массовые мероприятия, а люди не носят маски, игнорируют элементарные правила санитарных норм. Это приводит к тому, что начинаются эти шаги – запрет на массовые мероприятия, потом за этим последует локдаун, и мы окажемся в том же положении, как год назад, и уже по собственной вине», - рассказал он.
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Познер заявил, что запрет на проведение массовых мероприятий станет препятствием для политических партий накануне выборов в Госдуму.

«Выборы в сентябре. Нельзя сказать, что это происходит накануне выборов. Для меня и то, и то – это точка возникновения заболевания и опасность заразиться. Масса людей собралась по политическому поводу или по развлекательному – коронавирус здесь не разбирается», - отметил он.

Собеседник «Радиоточки НСН» добавил, что лично он вакцинировался еще в марте вакциной «Спутник V». По его словам, при разговоре с министром здравоохранения Михаилом Мурашко, они не могли дать ответа на вопрос, почему россияне старательно игнорируют предписания врачей.

Ранее во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила премьер-министра РФ Михаила Мишустина поддержать проект постановления о запрете массовых, в том числе политических, мероприятий в регионах России. «Буквально последнюю неделю мы наблюдаем, как массовые мероприятия проводятся в целом ряде субъектов, несмотря на четко определенные критерии методических рекомендаций», - пожаловалась она на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусКарантинВладимир Познер
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