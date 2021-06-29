А потом локдаун. Познер поддержал запрет любых массовых мероприятий

Познер заявил, что запрет на проведение массовых мероприятий станет препятствием для политических партий накануне выборов в Госдуму.

«Выборы в сентябре. Нельзя сказать, что это происходит накануне выборов. Для меня и то, и то – это точка возникновения заболевания и опасность заразиться. Масса людей собралась по политическому поводу или по развлекательному – коронавирус здесь не разбирается», - отметил он.

Собеседник «Радиоточки НСН» добавил, что лично он вакцинировался еще в марте вакциной «Спутник V». По его словам, при разговоре с министром здравоохранения Михаилом Мурашко, они не могли дать ответа на вопрос, почему россияне старательно игнорируют предписания врачей.

Ранее во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила премьер-министра РФ Михаила Мишустина поддержать проект постановления о запрете массовых, в том числе политических, мероприятий в регионах России. «Буквально последнюю неделю мы наблюдаем, как массовые мероприятия проводятся в целом ряде субъектов, несмотря на четко определенные критерии методических рекомендаций», - пожаловалась она на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

