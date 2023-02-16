Забайкальские власти засекретят данные военных, уничтоживших танки Leopard и Abrams

Семенов пояснил, что документ будет только для служебного пользования. Фамилии военнослужащих будут засекречены в целях безопасности. Он также сообщил, что сейчас с «соответствующими органами» идет согласование того, каким образом будет подтвержден факт уничтожения техники, и кто в этом принимал участие.

По словам Семенова, выплаты будут производиться за счет краевого бюджета при необходимости с привлечением резервных внебюджетных источников. 30 января глава региона Александр Осипов подписал постановление, согласно которому за захват или уничтожение танков Leopard и Abrams предполагаются выплаты, максимальная составит 3 млн руб.

В Кремле поддерживают идею назначить награды за подбитые западные танки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что если за это будут «деньги давать», то это повысит энтузиазм военнослужащих.



