Забайкальские власти засекретят данные военных, уничтоживших танки Leopard и Abrams

Личные данные участников военной операции на Украине, которые захватят или уничтожат западные танки, будут непубличными. Об этом на пресс-конференции рассказал министр труда и соцзащиты населения Забайкалья Дмитрий Семенов, передает официальный портал Забайкальского края. По словам министра, ведомство разрабатывает документ, определяющий порядок выплат гражданам за подбитую бронетехнику западного образца.

Глава Забайкальского края заплатит за захват или уничтожение танков Leopard и Abrams

Семенов пояснил, что документ будет только для служебного пользования. Фамилии военнослужащих будут засекречены в целях безопасности. Он также сообщил, что сейчас с «соответствующими органами» идет согласование того, каким образом будет подтвержден факт уничтожения техники, и кто в этом принимал участие.

По словам Семенова, выплаты будут производиться за счет краевого бюджета при необходимости с привлечением резервных внебюджетных источников. 30 января глава региона Александр Осипов подписал постановление, согласно которому за захват или уничтожение танков Leopard и Abrams предполагаются выплаты, максимальная составит 3 млн руб.

В Кремле поддерживают идею назначить награды за подбитые западные танки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что если за это будут «деньги давать», то это повысит энтузиазм военнослужащих.


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Фото: telegram.org
ТЕГИ:СпецоперацияВыплатыЗабайкальеТанки
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