Песков: в Кремле поддерживают идею назначить награды за подбитые западные танки
В Кремле поддерживают идею назначить награды за подбитые танки западных стран в ходе спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
По его словам, это повысит энтузиазм военнослужащих.
Так, Песков прокомментировал инициативу ряда бизнесменов.
«Это лишь говорит о единении и желании всех способствовать ходу СВО и достижению целей. А что касается танков — будут их жечь. Тем более если будут деньги давать», — добавил глава пресс-службы Кремля.
Ранее российский актер Иван Охлобыстин в своем блоге написал, что объявлена награда в 10 млн рублей за каждый подбитый Abrams, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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