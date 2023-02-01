Песков: в Кремле поддерживают идею назначить награды за подбитые западные танки

В Кремле поддерживают идею назначить награды за подбитые танки западных стран в ходе спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

По его словам, это повысит энтузиазм военнослужащих.

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Так, Песков прокомментировал инициативу ряда бизнесменов.

«Это лишь говорит о единении и желании всех способствовать ходу СВО и достижению целей. А что касается танков — будут их жечь. Тем более если будут деньги давать», — добавил глава пресс-службы Кремля.

Ранее российский актер Иван Охлобыстин в своем блоге написал, что объявлена награда в 10 млн рублей за каждый подбитый Abrams, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:БизнесСпецоперацияТанкиДмитрий Песков
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