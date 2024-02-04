В знак траура в Луганске приспустили флаги
В Луганске приспустили флаги в связи с днем траура по погибшим в результате ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на городскую пекарню. Об этом сообщают «Известия» 4 февраля, в воскресенье.
Отмечается, что на зданиях учреждений и на жилых домах приспущены флаги России и Луганской Народной Республики (ЛНР).
В связи с гибелью 28 человек глава республики Леонид Пасечник выразил соболезнования их родным и близким.
«Преступники ответят за эту ужасную трагедию на луганской земле, за каждого погибшего!» — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее 4 февраля Пасечник объявил днем траура. Погибли 28 человек, сотрудники экстренных служб, спасатели продолжают разбирать завалы с риском для жизни, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Украинские войска обстреляли пекарню 3 февраля. В Следственном комитете России заявили, что здание было атаковано, предположительно, из реактивной системы залпового огня HIMARS, переданной Киеву Западом.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ивлеева подала в суд на производителя энергетиков
- В Ярославле решили отменить спектакль с участием актёров Серебрякова и Раппопорт
- В знак траура в Луганске приспустили флаги
- Кологривый устроил скандал на «Закрытом показе» Гордона на «Первом канале»
- Дипломаты vs музыканты: МИД РФ раскрывает подробности скандала вокруг «Би-2»
- Захарова: МИД Израиля устроил настоящее шоу вокруг «Би-2»
- Президент Намибии умер в больнице
- Лисичанск: Число жертв украинского теракта растет
- В России отметили исторический максимум продолжительности жизни
- Количество жертв удара ВСУ по Лисичанску увеличилось до 28
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru