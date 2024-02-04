В знак траура в Луганске приспустили флаги

В Луганске приспустили флаги в связи с днем траура по погибшим в результате ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на городскую пекарню. Об этом сообщают «Известия» 4 февраля, в воскресенье.

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Отмечается, что на зданиях учреждений и на жилых домах приспущены флаги России и Луганской Народной Республики (ЛНР).

В связи с гибелью 28 человек глава республики Леонид Пасечник выразил соболезнования их родным и близким.

«Преступники ответят за эту ужасную трагедию на луганской земле, за каждого погибшего!» — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее 4 февраля Пасечник объявил днем траура. Погибли 28 человек, сотрудники экстренных служб, спасатели продолжают разбирать завалы с риском для жизни, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Украинские войска обстреляли пекарню 3 февраля. В Следственном комитете России заявили, что здание было атаковано, предположительно, из реактивной системы залпового огня HIMARS, переданной Киеву Западом.



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ФОТО: РИА Новости
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