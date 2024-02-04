В знак траура в Луганске приспустили флаги

Отмечается, что на зданиях учреждений и на жилых домах приспущены флаги России и Луганской Народной Республики (ЛНР).



В связи с гибелью 28 человек глава республики Леонид Пасечник выразил соболезнования их родным и близким.



«Преступники ответят за эту ужасную трагедию на луганской земле, за каждого погибшего!» — написал он в своем Telegram-канале.



Ранее 4 февраля Пасечник объявил днем траура. Погибли 28 человек, сотрудники экстренных служб, спасатели продолжают разбирать завалы с риском для жизни, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Украинские войска обстреляли пекарню 3 февраля. В Следственном комитете России заявили, что здание было атаковано, предположительно, из реактивной системы залпового огня HIMARS, переданной Киеву Западом.







