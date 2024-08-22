В шести районах Брянской области прошли учения по эвакуации

Учения на случай экстренной эвакуации провели в шести районах Брянской области. Об этом глава региона Александр Богомаз сообщил на совещании по ситуации в приграничных регионах с участием президента Владимира Путина. По словам губернатора, в области подготовлены 12 пунктов временного размещения.

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В среду, 21 августа, Богомаз сообщил о попытке прорыва со стороны украинской армии проникнуть на территорию Климовского района Брянской области. По словам губернатора, российская сторона контролирует ситуацию.

В Брянской, а также Курской и Белгородской областях ввели режим ЧС федерального характера. В нескольких приграничных районах объявили обязательную эвакуацию. Кроме того, в этих трех областях действует режим контртеррористической операции. В Курской области идут бои с 6 августа после прорыва украинской армии.

Ранее президент РФ Владимир Путин на сегодняшнем заседании поддержал автоматическую выплату 15 тысяч рублей жителям курского приграничья.



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ФОТО: t.me/avbogomaz
ТЕГИ:СпецоперацияЭвакуацияБрянская Область

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