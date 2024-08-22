Путин поддержал автоматическую выплату 15 тысяч рублей жителям курского приграничья
22 августа 202414:37
Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу по автоматической выплате 15 тысяч рублей для жителей Курской области, которые эвакуировались из зоны боевых действий.
Путин в режиме видеоконференцсвязи проводит сегодня совещание по ситуации в приграничных Курской, Брянской и Белгородской областях.
В мероприятии участвуют первый вице-премьер РФ Денис Мантуров и главы приграничных регионов.
Из приграничных районов Курской области выехало более 130 тысяс жителей, около 20 тысяч остались, сообщил на совещании врио губернатора Алексей Смирнов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru