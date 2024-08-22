Путин поддержал автоматическую выплату 15 тысяч рублей жителям курского приграничья

Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу по автоматической выплате 15 тысяч рублей для жителей Курской области, которые эвакуировались из зоны боевых действий.

Путин в режиме видеоконференцсвязи проводит сегодня совещание по ситуации в приграничных Курской, Брянской и Белгородской областях.

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В мероприятии участвуют первый вице-премьер РФ Денис Мантуров и главы приграничных регионов.

Из приграничных районов Курской области выехало более 130 тысяс жителей, около 20 тысяч остались, сообщил на совещании врио губернатора Алексей Смирнов.

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ЭвакуацияВыплатыКурская Область

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