Смирнов: В Курской области в зону отселения попали 152 тысячи человек
22 августа 202414:48
В Курской области продолжается отселение людей в безопасные места. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
Он уточнил, что в зону отселения и эвакуации попали восемь районов Курской области, где проживают 152 566 человек.
«Выехали 133 190 человек, осталось 19 376 человек», - заключил Смирнов.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что переговоров с Украиной после атаки ВСУ в Курской области не может быть до «полного разгрома» противника, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru