Смирнов: В Курской области в зону отселения попали 152 тысячи человек

Он уточнил, что в зону отселения и эвакуации попали восемь районов Курской области, где проживают 152 566 человек.

«Выехали 133 190 человек, осталось 19 376 человек», - заключил Смирнов.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что переговоров с Украиной после атаки ВСУ в Курской области не может быть до «полного разгрома» противника, сообщает RT.

