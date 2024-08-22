Смирнов: В Курской области в зону отселения попали 152 тысячи человек

В Курской области продолжается отселение людей в безопасные места. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

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Он уточнил, что в зону отселения и эвакуации попали восемь районов Курской области, где проживают 152 566 человек.

«Выехали 133 190 человек, осталось 19 376 человек», - заключил Смирнов.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что переговоров с Украиной после атаки ВСУ в Курской области не может быть до «полного разгрома» противника, сообщает RT.

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ФОТО: ТАСС
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