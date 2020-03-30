В Мурманской области ввели режим «сидим дома» по аналогии с Москвой
В Мурманской области власти ввели режим самоизоляции для всех жителей региона. Об этом сообщили в областном оперативном штабе по ситуации с коронавирусом, передает RT.
Особый режим «сидим дома» вводится с полудня 30 марта. В Telegram-канале штаба говорится, что исключения сделаны для людей, которым необходимо присутствовать на рабочем месте в эти дни. Кроме того, выходить на улицу позволяется в магазин за продуктами или в аптеку. Можно выносить мусор и выгуливать собак, сообщает Ura.ru. Режим не распространяется на тех, кому необходима экстренная медицинская помощь.
Ранее такие же меры были приняты в Московском регионе, пишут «Известия».
В понедельник глава правительства РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами призвал глав российских регионов проанализировать возможность введения карантина для всех жителей по аналогии с Москвой и Московской областью.
Между тем, российские врачи прогнозируют спад заболеваемости Covid-2019 в апреле, однако для этого должны сработать введённые властями ограничения.
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