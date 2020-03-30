В Мурманской области ввели режим «сидим дома» по аналогии с Москвой

Особый режим «сидим дома» вводится с полудня 30 марта. В Telegram-канале штаба говорится, что исключения сделаны для людей, которым необходимо присутствовать на рабочем месте в эти дни. Кроме того, выходить на улицу позволяется в магазин за продуктами или в аптеку. Можно выносить мусор и выгуливать собак, сообщает Ura.ru. Режим не распространяется на тех, кому необходима экстренная медицинская помощь.

Ранее такие же меры были приняты в Московском регионе, пишут «Известия».

В понедельник глава правительства РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами призвал глав российских регионов проанализировать возможность введения карантина для всех жителей по аналогии с Москвой и Московской областью.

Между тем, российские врачи прогнозируют спад заболеваемости Covid-2019 в апреле, однако для этого должны сработать введённые властями ограничения.



