На карантин могут посадить все регионы вслед за Москвой

Мишустин на совещании с вице-премьерами отметил, что речь идет об ограничении передвижения людей. По его словам, эта мера логично продолжает политику президента и правительства в борьбе с инфекцией. По словам премьера, в регионах необходимо проработать возможность введения аналогичных мер, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

Мишустин также подчеркнул, что сейчас главная задача правительства - это работа на опережение и минимизация распространения коронавирусной инфекции, передает RT.

С 30 марта в Москве жителям нельзя выходить на улицу без особых причин для этого. Соответствующий указ был подписан мэром Москвы Сергеем Собяниным в воскресенье вечером. В документе четко прописаны основания, по которым граждане имеют право выйти на улицу. Новые правила будут действовать как минимум до конца нерабочей недели. Комментируя ситуацию, первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с НСН призвал всех заранее спланировать список дел, которыми необходимо заняться в освободившееся время.







