Украина атаковала село Горналь в Курской области

Глава региона подчеркнул, что мирные люди в результате инцидента не пострадали, не обнаружено также и повреждений имущества.

Губернатор призвал жителей области быть бдительными и сообщать о подозрительных предметах, людях и беспилотниках по телефону 112.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела Белгородской области пострадали двое пожарных.

