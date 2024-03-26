Украина атаковала село Горналь в Курской области

Украинские войска нанесли удар по селу Горналь (Суджанский район, Курская область). Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.

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Глава региона подчеркнул, что мирные люди в результате инцидента не пострадали, не обнаружено также и повреждений имущества.

Губернатор призвал жителей области быть бдительными и сообщать о подозрительных предметах, людях и беспилотниках по телефону 112.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела Белгородской области пострадали двое пожарных.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ВСУКурская ОбластьОбстрел

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