В Екатеринбурге завели дело из-за вспышки COVID-19 на складе
СК по Свердловской области возбудил уголовное дело из-за заражения более ста человек, работавших на складе ООО "Абсолют" в Екатеринбурге. Об этом сообщает РБК со ссылкой на официальный сайт прокуратуры по региону.
По предварительным данным, дело классифицируют по 236 статье УК РФ, которая подразумевает нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Склад "Абсолют" обслуживает сеть алкогольных магазинов "Красное и белое". За три недели в мае заразились 180 сотрудников склада. Ранее губернатор области Евгений Куйвашев сообщил о 834 сотрудниках компании, у которых будут взяты анализы на COVID-19.
20 мая Роспотребнадзор заявил о несоблюдении мер, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции: в частности, в магазинах и складах алкогольной сети не проводился контроль температуры тела сотрудников, отсутствовали индивидуальные средства защиты, санитайзеры. В сети также не было медработников, контролирующих процесс.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru