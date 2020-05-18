В Свердловской области ограничения по коронавирусу продлили до 25 мая
Ограничительные меры по коронавирусу продлили в Свердловской области до 25 мая из-за вспышки инфекции среди сотрудников сети магазинов «Красное и белое». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Евгения Куйвашева.
Ранее власти региона планировали снять часть ограничений с 19 мая. В частности, планировалось возобновить работу магазинов и торговых центров, летних веранд кафе при соблюдении установленных норм безопасности.
По словам Куйвашева, из 232 сотрудников компании вирус был выявлен у 136. Всего в регионе расположены 632 магазина сети, а ее сотрудниками являются 864 человека. Как заявил глава региона, тест на коронавирус возьмут у всех из них.
По данным агентства, ранее Роспотребнадзор рекомендовал продлить ограничения по коронавирусу в регионе, поскольку показатели не позволяют перейти к смягчению режима. Всего в регионе на данный момент зарегистрировано 2 861 случай заражения коронавирусом, выздоровели 773 пациента, скончались шесть.
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