Школы Саратова массово эвакуировали из-за сообщений о минировании

Эвакуация проходит во всех школах Саратова после сообщений о минировании учебных заведений, занятия отменены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

Из-за сообщений о минировании были эвакуированы более 90 школ Екатеринбурга

Ранее местные СМИ сообщили об угрозе взрыва в нескольких саратовских школах.

«Сейчас ведется эвакуация школ. Спецслужбам предстоит обследовать большое количество зданий учебных заведений. В связи с тем, что это займет длительное время, занятия в школах отменены, родители учащихся оперативно информируются», — подчеркнули в администрации Саратова.

По данным мэрии, в муниципальном образовании «Город Саратов» расположено 136 школ.

В четверг стало известно о «минировании» торговых центров и школ в Красноярске.

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ФОТО: depositphotos.com
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