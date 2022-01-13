Школы Саратова массово эвакуировали из-за сообщений о минировании

Ранее местные СМИ сообщили об угрозе взрыва в нескольких саратовских школах.

«Сейчас ведется эвакуация школ. Спецслужбам предстоит обследовать большое количество зданий учебных заведений. В связи с тем, что это займет длительное время, занятия в школах отменены, родители учащихся оперативно информируются», — подчеркнули в администрации Саратова.

По данным мэрии, в муниципальном образовании «Город Саратов» расположено 136 школ.

В четверг стало известно о «минировании» торговых центров и школ в Красноярске.

