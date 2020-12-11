Работники торговли и услуг, МФЦ и культуры смогут привиться от COVID-19 со следующей недели

Собянин уточнил, что речь идет о сотрудниках МФЦ, культуры, а также работниках торговли и услуг, передает Ura.ru.

“По роду своей работы они контактируют с миллионами граждан, рискуют сами, а в случае заболевания представляют угрозу для окружающих", - написал мэр Москвы.

В конце прошлой недели в Москве открылась запись на вакцинацию от коронавируса медиков и педагогов. В первый день на прививку записались 5 тысяч человек, пишет Свободная пресса.

Заведующий лабораторией медиаторов и эффекторов иммунитета НИЦЭМ имени Гамалеи Анатолий Суслов в эфире НСН назвал возможную причину проблем у вакцины от коронавируса в Австралии: от подобных случайностей не застрахованы и отечественные препараты, утверждает он.

