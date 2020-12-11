Работники торговли и услуг, МФЦ и культуры смогут привиться от COVID-19 со следующей недели
Москва расширяет круг категорий для добровольной вакцинации против коронавируса. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в блоге на своем персональном сайте.
По его словам, в ближайшие дни поступит новая партия вакцины. В связи с этим с понедельника открывается запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска.
Собянин уточнил, что речь идет о сотрудниках МФЦ, культуры, а также работниках торговли и услуг, передает Ura.ru.
“По роду своей работы они контактируют с миллионами граждан, рискуют сами, а в случае заболевания представляют угрозу для окружающих", - написал мэр Москвы.
В конце прошлой недели в Москве открылась запись на вакцинацию от коронавируса медиков и педагогов. В первый день на прививку записались 5 тысяч человек, пишет Свободная пресса.
Заведующий лабораторией медиаторов и эффекторов иммунитета НИЦЭМ имени Гамалеи Анатолий Суслов в эфире НСН назвал возможную причину проблем у вакцины от коронавируса в Австралии: от подобных случайностей не застрахованы и отечественные препараты, утверждает он.
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