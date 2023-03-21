На юге Москвы инвестор приступил к возведению монолитного каркаса будущего торгового центра  

На юге Москвы строится торговый центр в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда.

Так, в районе Бирюлево Восточное после завершения строительства объекта появятся 430 новых рабочих мест, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Инвестор завершил работы по установке несущих конструкций надземной части и приступил к устройству монолитного каркаса. Торговый центр будет введен в эксплуатацию в 2025 году», – отметил он.

По его словам, все работы выполняются в срок. Посетителям также будет доступна парковка для автомобилей и велопарковка.

Со своей стороны, президент девелоперской компании «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков подчеркнул, что жители района получат не только новые рабочие места, но и инфраструктуру в шаговой доступности.

В рамках программы девелопер освобождается от платы за изменение вида земельного участка, на котором возводит жилые дома, если инвестирует в строительство объекта с новыми рабочими местами.

