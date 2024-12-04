Два человека ранены в белгородском Шебекино при атаке БПЛА
В городе Шебекино Белгородской области в результате атак двух беспилотников ВСУ ранены двое мирных жителей. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.
Он уточнил, что мужчина получил ранение в результате детонации дрона о дорожное полотно. Пострадавший самостоятельно обратился за помощью в больницу. Другой мужчина ранен во время атаки второго БПЛА. Медики оказали ему помощь, лечение он будет проходить амбулаторно.
При атаке повреждены фасад и остекление коммерческого объекта, а также несколько легковых автомобилей.
Ранее сегодня Минобороны сообщило об уничтожении 24-х украинских беспилотников самолетного типа над шестью регионами России, в том числе четыре над Белгородской областью.
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