Два человека ранены в белгородском Шебекино при атаке БПЛА

В городе Шебекино Белгородской области в результате атак двух беспилотников ВСУ ранены двое мирных жителей. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что мужчина получил ранение в результате детонации дрона о дорожное полотно. Пострадавший самостоятельно обратился за помощью в больницу. Другой мужчина ранен во время атаки второго БПЛА. Медики оказали ему помощь, лечение он будет проходить амбулаторно.

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При атаке повреждены фасад и остекление коммерческого объекта, а также несколько легковых автомобилей.

Ранее сегодня Минобороны сообщило об уничтожении 24-х украинских беспилотников самолетного типа над шестью регионами России, в том числе четыре над Белгородской областью.


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ФОТО: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
ТЕГИ:БеспилотникиШебекино

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