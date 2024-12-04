Над территорией России уничтожили 24 украинских беспилотника

Двадцать четыре украинских беспилотника самолетного типа уничтожили над шестью регионами России. Об этом сообщило Минобороны.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА», — указали в министерстве.

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили шесть дронов ВСУ над Ростовской областью, по пять – над Брянской и Краснодарским краем, четыре – над Белгородской областью, три – над Рязанской и один – над Астраханской.

Ранее врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в районе Таганрога были подавлены и уничтожены 12 беспилотников. Обошлось без разрушений и пострадавших, пишет 360.ru.

