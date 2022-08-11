Без лишних хлопот: В России оценили запуск сервиса онлайн-оформления ДТП

Появление в России сервиса «Европротокол онлайн», в целом, прогрессивная новация, но важно, чтобы услуга работала без сбоев, заявил председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Сервис оформления ДТП без вызова сотрудника полиции и заполнения бумажных бланков стал доступен в приложении «Госуслуги Авто». Для оформления электронного европротокола необходимо, чтобы приложение было установлено хотя бы у одного водителя. При этом оба должны иметь подтвержденные учетные записи на госуслугах, а в ДТП не должно быть пострадавших.