Без лишних хлопот: В России оценили запуск сервиса онлайн-оформления ДТП
Глава «Движения автомобилистов России» Похмелкин считает, что популярность «Европротокола онлайн» будет зависеть от качества его работы.
Появление в России сервиса «Европротокол онлайн», в целом, прогрессивная новация, но важно, чтобы услуга работала без сбоев, заявил председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Сервис оформления ДТП без вызова сотрудника полиции и заполнения бумажных бланков стал доступен в приложении «Госуслуги Авто». Для оформления электронного европротокола необходимо, чтобы приложение было установлено хотя бы у одного водителя. При этом оба должны иметь подтвержденные учетные записи на госуслугах, а в ДТП не должно быть пострадавших.
«Правильно, когда предлагаются новые цифровые подходы в решении проблем. Понятно, что не все смогут этим воспользоваться, не все захотят. Однако постепенно будут всё больше пользоваться онлайн-механизмом, особенно более продвинутые пользователи гаджетов, новых технологий. Главное, чтобы система работала без ошибок. Беда в том, что цифровые технологии далеко не всегда хорошо применяются. При наличии каких-либо сбоев часть людей будет отказываться. В целом, как альтернативу существующему порядку вполне можно приветствовать, но и наблюдать за тем, кто и как этим будет пользоваться, какими темпами пойдёт процесс. Одновременно должна оставаться возможность оформления европейского протокола вручную», - отметил автоэксперт.
По данным Минцифры, сервис «Европротокол онлайн» позволяет сократить среднее время оформления ДТП почти в два раза. Кроме того, участникам ДТП не нужно будет посещать офис страховой компании, поскольку извещение поступит туда онлайн.
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