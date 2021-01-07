«Единую Россию» не впечатлило избрание Байдена

Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ Сергей Неверов в эфире НСН прокомментировал решение Конгресса США утвердить президентом США Джозефа Байдена, принятое на фоне массовых протестов из-за итогов выборов. Он также оценил перспективы развития взаимоотношений России и Соединенных Штатов во главе с новым лидером.

«Это их выбор управлением развития (государства – прим. НСН). Мы (РФ – прим. НСН) всегда в диалог готовы вступать и обсуждать любые проблемы, тем более их в мире сегодня достаточно много», - заявил Неверов.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в эфире НСН предположил, как будут развиваться события в США в связи с протестами сторонников действующего президента Дональда Трампа и предстоящей инаугурации избранного главы страны Джо Байдена. По его мнению, властям США удастся справиться со столкновениями, даже со столь массовыми. На это потребуется несколько дней.

