«Единую Россию» не впечатлило избрание Байдена
Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ Сергей Неверов в эфире НСН отреагировал на утверждение Байдена президентом США.
Помощник действующего президента США по коммуникациям в соцсетях Дэниел Скавино опубликовал в своём Твиттер заявление Дональда Трампа о готовности к мирной передаче власти 20 января. Также в своём заявлении Трамп добавил, что он и его сторонники продолжат борьбу за «величие» США, сообщает RT.
Ранее Конгресс США утвердил итоги президентских выборов. Обе палаты одобрили результаты голосования коллегии выборщиков и признали победителем кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена.
Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ Сергей Неверов в эфире НСН прокомментировал решение Конгресса США утвердить президентом США Джозефа Байдена, принятое на фоне массовых протестов из-за итогов выборов. Он также оценил перспективы развития взаимоотношений России и Соединенных Штатов во главе с новым лидером.
«Это их выбор управлением развития (государства – прим. НСН). Мы (РФ – прим. НСН) всегда в диалог готовы вступать и обсуждать любые проблемы, тем более их в мире сегодня достаточно много», - заявил Неверов.
Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в эфире НСН предположил, как будут развиваться события в США в связи с протестами сторонников действующего президента Дональда Трампа и предстоящей инаугурации избранного главы страны Джо Байдена. По его мнению, властям США удастся справиться со столкновениями, даже со столь массовыми. На это потребуется несколько дней.
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