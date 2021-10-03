Очередной блеф. В России и на Украине улыбнулись домыслам Зеленского о встрече с Путиным

Политологи в России и на Украине объяснили, почему не верят в конструктивную встречу Зеленского с Путиным.

По мнению украинского президента Владимира Зеленского, личная встреча с президентом России Владимиром Путиным может быть «достаточно предметной». Об этом Зеленский заявил в ходе брифинга в Трускавце Львовской области по итогам встречи с членами фракции «Слуга народа». Его транслировал в Telegram телеканал «Дом».

«Я хотел бы встретиться с президентом России. Мне действительно понятно, что в формате тет-а-тет встреча может быть достаточно предметной», — подчеркнул украинский лидер.

Также, считает Зеленский, «российская сторона и окружение Путина не хотят встречи» в связи с тем, что она «может принести неожиданный результат».

Зеленский захотел «не декларативной» и «предметной» встречи с Путиным

Политолог Юрий Светов в беседе с RT назвал высказывания украинского президента блефом, обратив внимание на «мощную пропагандистскую кампанию», которую развернул Зеленский.

«Это очередной блеф Зеленского. Он развернул такую мощную пропагандистскую кампанию…Утверждение о том, что Россия не хочет встречи — это выдумка, которую транслируют раз за разом… Зеленский продолжает все эти слова произносить в надежде, что можно взять измором российского президента, добиться, что мы будем разговаривать с ним на его условиях. Откровенно говоря, Россия, как мне кажется, без переговоров с Зеленским вполне может обойтись, а вот как Зеленский обойдётся без переговоров с Россией, это большой вопрос. Надо не громкие заявления вслух делать, а вести кропотливую подготовительную работу», — заключил эксперт.

Ненужная встреча. Эксперты взвесили шансы Путина и Зеленского при встрече

Украинский политолог Александр Дудчак в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что Зеленскому для встречи с российским президентом необходимо представить конструктивные предложения и темы для обсуждения, не связанные с Крымом и Донбассом.

«Нельзя исключать того, что встреча в принципе может произойти, но если на ней будут обсуждаться вопросы, не связанные с возвращением Крыма и с претензиями Украины по Донбассу… Просто встречаться для того, чтобы Зеленский на этом попиарился, руководство РФ не будет. А если конструктивный будет разговор, то вопросов очень много. Можно было обсудить, например, экономическое сотрудничество, потому что при всех санкциях, при всех стремлениях политической верхушки Украины разорвать отношения, Россия все равно остается одним из важнейших партнеров во внешней торговле для Украины, без импорта из России и без экспорта в России экономика Украины понесла бы непоправимый ущерб. Есть, что обсудить и в гуманитарной сфере, но пока вопрос этой встречи, скорее, гипотетический», - объяснил Дудчак.

Напомним, главным препятствием в организации встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского является нежелание Киева выполнять соглашение «Минск-2». Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» 26 сентября.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Никольский
ТЕГИ:УкраинаПолитикаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийВстреча
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