Очередной блеф. В России и на Украине улыбнулись домыслам Зеленского о встрече с Путиным

По мнению украинского президента Владимира Зеленского, личная встреча с президентом России Владимиром Путиным может быть «достаточно предметной». Об этом Зеленский заявил в ходе брифинга в Трускавце Львовской области по итогам встречи с членами фракции «Слуга народа». Его транслировал в Telegram телеканал «Дом».

«Я хотел бы встретиться с президентом России. Мне действительно понятно, что в формате тет-а-тет встреча может быть достаточно предметной», — подчеркнул украинский лидер.

Также, считает Зеленский, «российская сторона и окружение Путина не хотят встречи» в связи с тем, что она «может принести неожиданный результат».