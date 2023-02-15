Командование ВСУ допустило тактическое отступление из Артемовска

Украинские военные допускают отступление из Артемовска (Бахмута) в Донецкой народной республике. Об этом сообщил спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в интервью РБК-Украина.

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Он отметил, что «тактические отступления» возможны в самых разных ситуациях, в частности, для сохранения личного состава, а также для улучшения тактического положения и выравнивания линии обороны. При этом Чреватый подчеркнул, что такое решение на сегодняшний день не принималось.

Ранее «Страна.ua» сообщила, что украинская сторона вывозит документы из государственных органов Артемовска. При этом издание не уточняет, какие именно бумаги вывозят из учреждений. Между тем представители Белого дома не исключили, что Вооруженные силы Украины будут вынуждены отступить из Артемовска, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:РоссияУкраина
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