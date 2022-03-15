Посол России назвал вхождение Украины в НАТО поводом для войны

Он указал, что в доктринальных документах Украины записана готовность к вооружённому захвату Крыма.

«Если Украина к тому моменту станет членом НАТО, то это будет означать войну НАТО с Россией. НАТО к этому готова?» - поинтересовался Мешков.

Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что решение о передаче Украине польских истребителей МиГ-29 должно приниматься всем НАТО, сообщает RT.

