Посол России назвал вхождение Украины в НАТО поводом для войны

Посол РФ во Франции Алексей Мешков заявил, что вхождение Украины в НАТО может стать поводом для войны альянса с Россией, сообщает РИА Новости.

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Он указал, что в доктринальных документах Украины записана готовность к вооружённому захвату Крыма.

«Если Украина к тому моменту станет членом НАТО, то это будет означать войну НАТО с Россией. НАТО к этому готова?» - поинтересовался Мешков.

Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что решение о передаче Украине польских истребителей МиГ-29 должно приниматься всем НАТО, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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