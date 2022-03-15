Посол России назвал вхождение Украины в НАТО поводом для войны
Посол РФ во Франции Алексей Мешков заявил, что вхождение Украины в НАТО может стать поводом для войны альянса с Россией, сообщает РИА Новости.
Он указал, что в доктринальных документах Украины записана готовность к вооружённому захвату Крыма.
«Если Украина к тому моменту станет членом НАТО, то это будет означать войну НАТО с Россией. НАТО к этому готова?» - поинтересовался Мешков.
Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что решение о передаче Украине польских истребителей МиГ-29 должно приниматься всем НАТО, сообщает RT.
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