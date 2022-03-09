Зеленский пригрозил политикам, «ищущим ниточки в Россию»
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал принять меры против украинских политиков, «ищущих ниточки в Россию», сообщает РИА Новости.
По его словам, ему поступает много сигналов о том, что «кое-кто из политиков работает на раскол страны» и пробует договориться «за какую-то личную выгоду».
«Если мне поступит ещё один сигнал, то ответ будет таким, как надлежит в условиях военного времени», - заключил украинский лидер.
Ранее Зеленский заявил, что охладел к вопросу вступления страны в НАТО после того, как понял, что альянс не готов к такому шагу.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,1 млн+66 576 / сут.
Умерли
358 тыс.+652 / сут.
Выздоровели
14,8 млн+112 тыс. / сут.
- Посол США Салливан рассказал о планах остаться в Москве
- «Позитивные новости»: Кадыров поддержал уход из России западных компаний
- СМИ: Discovery приостановит вещание своих каналов в России
- Урсула фон дер Ляйен рассказала, против кого ЕС введёт новые санкции
- Комиссия правительства РФ одобрила национализацию имущества иностранных компаний
- Правительство изменило критерии уплаты налога на роскошь
- Рестораны KFC приостановят работу в России
- В АТОР рассказали, в каких странах будут отдыхать россияне в ближайшее время
- Патриарх Кирилл назвал виновных в украинском конфликте
- Стало известно, что ждет IT-сферу в РФ из-за санкций
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru