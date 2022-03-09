Зеленский пригрозил политикам, «ищущим ниточки в Россию»

По его словам, ему поступает много сигналов о том, что «кое-кто из политиков работает на раскол страны» и пробует договориться «за какую-то личную выгоду».

«Если мне поступит ещё один сигнал, то ответ будет таким, как надлежит в условиях военного времени», - заключил украинский лидер.

Ранее Зеленский заявил, что охладел к вопросу вступления страны в НАТО после того, как понял, что альянс не готов к такому шагу.