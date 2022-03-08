Зеленский рассказал о возможности диалога по Крыму, ЛНР и ДНР
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что обсуждение и поиск компромисса по жизни людей в Крыму и республиках Донбасса возможны.
«Можем это (признание Крыма, ЛНР и ДНР – прим. НСН) обсуждать и найти компромисс о том, как люди там будут жить дальше», — приводит цитату Зеленского РИА Новости.
Накануне, 7 марта, завершился третий раунд переговоров России и Украины. Он состоялся Брестской области Белоруссии.
По мнению главы российской делегации Владимира Мединского, Москва и Киев рано или поздно смогут найти решение всех спорных вопросов. Об этом он заявил в интервью RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru