Зеленский рассказал о возможности диалога по Крыму, ЛНР и ДНР

«Можем это (признание Крыма, ЛНР и ДНР – прим. НСН) обсуждать и найти компромисс о том, как люди там будут жить дальше», — приводит цитату Зеленского РИА Новости.

Накануне, 7 марта, завершился третий раунд переговоров России и Украины. Он состоялся Брестской области Белоруссии.

По мнению главы российской делегации Владимира Мединского, Москва и Киев рано или поздно смогут найти решение всех спорных вопросов. Об этом он заявил в интервью RT.

