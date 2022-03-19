Медведев: Западные компании хотят вернуться, но бояться
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что западные компании с начала введения санкций мечтают вернуться в Россию, но бояться, испытывая чудовищное давление на их бизнес. Но «терпение России не бесконечно», написал политик в своем Telegram-канале.
«Западные компании, многие из которых громко объявили об уходе с нашего рынка, с самого начала думали только о возврате, благоразумно сохраняя трудовые коллективы, выплачивая зарплаты, совершая иные платежи в бюджет. Другое дело, что давление их правительств на собственный бизнес чудовищно… Сами же компании тихо нам сообщают что-то типа «мы очень хотим вернуться, но боимся». Наш рынок терять никто не хочет», — заявил он.
Медведев отметил, что «на Западе есть не только пропагандисты, но и прагматики. Когда на одной чаше весов слова, а на другой – реальные деньги, перевешивает второе. Хотя и наш запас терпения здесь, очевидно, ограничен».
Ранее заместитель директора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) Владимир Миловидов в беседе с РИА Новости спрогнозировал, что иностранные компании, которые приостановили деятельность в России, могут вернуться к работе в стране к лету.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,6 млн+32 958 / сут.
Умерли
364 тыс.+495 / сут.
Выздоровели
16,1 млн+95 558 / сут.
- Джонсон выступил против нормализации отношений с Россией
- ФСБ России заявила об угрозе дрейфа украинских якорных мин в сторону пролива Босфор
- Медведев: Западные компании хотят вернуться, но бояться
- Мурашко: В России нет скачков цен на жизненно необходимые лекарства
- Энтомолог Заречная объяснила, почему не надо запасаться крупами
- Медведев: Коллапса в российской экономике не будет
- Лавров считает, что политику Зеленского сложно воспринимать всерьез
- Путин провел переговоры с премьером Люксембурга о ситуации на Украине
- Лавров предположил, что США «держат за руку» украинскую делегацию на переговорах с РФ
- Торговая блокада. Польша требует для России новых санкций
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru