Медведев: Западные компании хотят вернуться, но бояться

«Западные компании, многие из которых громко объявили об уходе с нашего рынка, с самого начала думали только о возврате, благоразумно сохраняя трудовые коллективы, выплачивая зарплаты, совершая иные платежи в бюджет. Другое дело, что давление их правительств на собственный бизнес чудовищно… Сами же компании тихо нам сообщают что-то типа «мы очень хотим вернуться, но боимся». Наш рынок терять никто не хочет», — заявил он.

Медведев отметил, что «на Западе есть не только пропагандисты, но и прагматики. Когда на одной чаше весов слова, а на другой – реальные деньги, перевешивает второе. Хотя и наш запас терпения здесь, очевидно, ограничен».

Ранее заместитель директора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) Владимир Миловидов в беседе с РИА Новости спрогнозировал, что иностранные компании, которые приостановили деятельность в России, могут вернуться к работе в стране к лету.

