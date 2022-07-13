Захарова высмеяла слова Блинкена о насильственном удержании украинцев в России

Американский политик заявил, что, по мнению Вашингтона, российские власти насильно удерживают в стране до 1,6 млн граждан Украины, которым вместо украинских выдали российские паспорта.

«Пошла за медицинской энциклопедией. Такой случай должен быть где-то описан», - резюмировала Захарова.

Ранее Блинкен заявил, что Россия на саммите G20 якобы оказалась в изоляции. Захарова ответила, что ситуация на саммите сложилась противоположная и американский дипломат сам пропускал мероприятия, из-за чего может только сочинять небылицы.