Захарова высмеяла слова Блинкена о насильственном удержании украинцев в России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале прокомментировала слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Россия якобы удерживает на своей территории украинцев.

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Американский политик заявил, что, по мнению Вашингтона, российские власти насильно удерживают в стране до 1,6 млн граждан Украины, которым вместо украинских выдали российские паспорта.

«Пошла за медицинской энциклопедией. Такой случай должен быть где-то описан», - резюмировала Захарова.

Ранее Блинкен заявил, что Россия на саммите G20 якобы оказалась в изоляции. Захарова ответила, что ситуация на саммите сложилась противоположная и американский дипломат сам пропускал мероприятия, из-за чего может только сочинять небылицы.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:УкраинаРоссияМИД РФГосдеп СШАМария Захарова
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