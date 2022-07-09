Захарова посмеялась над Блинкеном за призывы «изолировать» Россию на G20
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена. Представитель США утверждал, что Россия на саммите G20 якобы оказалась в изоляции, а министр иностранных дел РФ Сергей Лавров досрочно покинул встречу.
Захарова считает, что ситуация на саммите сложилась противоположная: Блинкен сам пропускал мероприятия, из-за чего может только сочинять небылицы.
«Это Вы, господин Блинкен, загнали себя в самоизоляцию, манкировав ряд мероприятий форума, где большинство о Вас и не вспомнило. А теперь, чтобы оправдывать собственный провал, сочиняете небылицы. Нам же рассказывали, как Вы лично просите всех подряд «изолировать» Россию», - написала Захарова в Telegram.
Официальный представитель МИД РФ отметила, что все, кого он просил об изоляции РФ, смеются в спину американскому политику, «зная, что нынешняя Администрации обречена на бесславный конец».
Саммит G20 состоялась на острове Бали с 7 по 8 июля. Главы МИД США и стран Евросоюза старались «игнорировать» участников российской делегации во главе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Такое отношение связано с позицией Запада по поводу специальной военной операции РФ на Украине.
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