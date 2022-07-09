Захарова посмеялась над Блинкеном за призывы «изолировать» Россию на G20

Захарова считает, что ситуация на саммите сложилась противоположная: Блинкен сам пропускал мероприятия, из-за чего может только сочинять небылицы.

«Это Вы, господин Блинкен, загнали себя в самоизоляцию, манкировав ряд мероприятий форума, где большинство о Вас и не вспомнило. А теперь, чтобы оправдывать собственный провал, сочиняете небылицы. Нам же рассказывали, как Вы лично просите всех подряд «изолировать» Россию», - написала Захарова в Telegram.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что все, кого он просил об изоляции РФ, смеются в спину американскому политику, «зная, что нынешняя Администрации обречена на бесславный конец».

Саммит G20 состоялась на острове Бали с 7 по 8 июля. Главы МИД США и стран Евросоюза старались «игнорировать» участников российской делегации во главе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Такое отношение связано с позицией Запада по поводу специальной военной операции РФ на Украине.



