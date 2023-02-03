Бывший посол США предложил устроить России «большой взрыв»
Экс-посол США в России Майкл Макфол предложил устроить России «большой взрыв», предоставив Украине большое количество вооружений, признав РФ «спонсором терроризма» и введя блокирующие санкции против всех российских предприятий с государственным участием. Бывший дипломат поделился своими идеями в журнале Foreign Affairs.
По мнению Макфола, если Киев не добьется решительной победы в 2023 году, то Запад «будут судить по тому, что произошло в последний год» конфликта. В связи с этим экс-посол предлагает перейти к более активным действиям.
Так, Макфол считает необходимым приурочить к 24 февраля — годовщине начала специальной военной операции — поставки Украине наступательного вооружения, в том числе оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS дальностью до 300 километров, бомб наземного базирования GLSDB, истребителей F-16 и беспилотников Reaper и Grey Eagle.
Бывший посол также предложил назначить РФ «страной-спонсором терроризма»: как пояснил Макфол, это необходимо для экономической и финансовой блокады России. Кроме того, в своей «теории большого взрыва» американский дипломат заявил о необходимости ввести блокирующие санкции против всех организаций из РФ с участием государства и всех главных банков, при этом вывести из-под ограничений поставки продовольствия и удобрений. По мнению бывшего посла, необходимо включить в черные списки всех российских олигархов, руководство всех госкорпораций, «пропагандистов», всех участников спецоперации и членов их семей.
Также Макфол предложил снизить введенный странами Группы семи потолок цен на российскую нефть с 60 до 30 долларов за баррель и передать замороженные на Западе активы РФ на «восстановление» Украины.
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