Бывший посол США предложил устроить России «большой взрыв»

По мнению Макфола, если Киев не добьется решительной победы в 2023 году, то Запад «будут судить по тому, что произошло в последний год» конфликта. В связи с этим экс-посол предлагает перейти к более активным действиям.

Так, Макфол считает необходимым приурочить к 24 февраля — годовщине начала специальной военной операции — поставки Украине наступательного вооружения, в том числе оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS дальностью до 300 километров, бомб наземного базирования GLSDB, истребителей F-16 и беспилотников Reaper и Grey Eagle.

Бывший посол также предложил назначить РФ «страной-спонсором терроризма»: как пояснил Макфол, это необходимо для экономической и финансовой блокады России. Кроме того, в своей «теории большого взрыва» американский дипломат заявил о необходимости ввести блокирующие санкции против всех организаций из РФ с участием государства и всех главных банков, при этом вывести из-под ограничений поставки продовольствия и удобрений. По мнению бывшего посла, необходимо включить в черные списки всех российских олигархов, руководство всех госкорпораций, «пропагандистов», всех участников спецоперации и членов их семей.

Также Макфол предложил снизить введенный странами Группы семи потолок цен на российскую нефть с 60 до 30 долларов за баррель и передать замороженные на Западе активы РФ на «восстановление» Украины.

