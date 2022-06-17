Захарова: Украины в прежних границах больше не существует

Украина в ее прежних территориальных границах больше не существует. Об этом заявила в рамках Петербургского международного экономического форума официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщают РИА Новости.

По её словам, это очевидный и уже свершившийся факт.

Захарова назвала Украину колонией Запада

«Той Украины, которую вы и мы знали в тех, собственно, ее границах, которые были раньше, больше нет. И не будет. Это очевидно», - отметила дипломат.

Ранее Захарова заявила, что на Западе все устали от Зеленского.

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ФОТО: МИД РФ/РИА Новости
ТЕГИ:ПМЭФМИД РФУкраинаМария Захарова
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