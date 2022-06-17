Захарова: Украины в прежних границах больше не существует
Украина в ее прежних территориальных границах больше не существует. Об этом заявила в рамках Петербургского международного экономического форума официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщают РИА Новости.
По её словам, это очевидный и уже свершившийся факт.
«Той Украины, которую вы и мы знали в тех, собственно, ее границах, которые были раньше, больше нет. И не будет. Это очевидно», - отметила дипломат.
Ранее Захарова заявила, что на Западе все устали от Зеленского.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 373 / сут.
Умерли
380 тыс.+63 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+4 228 / сут.
- Минэнерго ожидает увеличения экспорта российской нефти в 2022 году
- Байден заявил, что намерен приехать с визитом в Индию
- Захарова: Украины в прежних границах больше не существует
- Меркель заявила о готовности стать посредником в конфликте на Украине
- Шольц считает, что саммит ЕС предоставит Украине статус кандидата на вступление в сообщество
- Славиша Йоканович стал главным тренером московского «Динамо»
- Захарова назвала экстрадицию в США журналиста Ассанжа полным безобразием
- Матвиенко: у России накопились вопросы к ВТО, МВФ и ВОЗ
- ООН будет следить за ситуацией вокруг Ассанжа
- Слуцкий: Москва не планирует вводить визы для украинцев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru