Британия готовится к новой «Большой игре» с Россией

Глава объединенного командования вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс заявил, что Россия готовится к новой The Great Game («Большая игра» — геополитическое соперничество между Британской и Российской империями за господство в Южной и Центральной Азии в XIX – начале XX веков). В связи с этим, по словам генерала, чрезвычайному комитету правительства Великобритании COBRA стоит перейти на круглогодичный режим работы. Об этом сообщает RT со ссылкой на материал The Daily Telegraph.

По словам Сандерса, Лондону необходим постоянный национальный орган, который будет немедленно реагировать на события, подобные отравлению экс-сотрудника ГРУ, британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

Военный также отметил, что Великобритания находится под ежедневной угрозой в киберпространстве, передает Ura.ru.

Ранее племянница экс-полковника ГРУ Виктория Скрипаль в эфире НСН прокомментировала готовящуюся продажу дома Сергея Скрипаля в Солсбери.



