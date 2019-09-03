Российской посольство раскритиковало Джонсона за его слова о Второй мировой

Дипломаты отметили, что при всех спорах вокруг операции СССР в Западной Белоруссии и Украине приравнивать ее к гитлеровской агрессии неприемлемо, сообщают «Известия».

Ранее историк и публицист Николай Сванидзе в эфире НСН раскритиковал заявление лидера ЛДПР Владимира Жириновского, призвавшего возложить на Польшу вину за начало Второй мировой.

