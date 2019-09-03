Российской посольство раскритиковало Джонсона за его слова о Второй мировой

Посольство России в Великобритании раскритиковало премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона из-за его слов о начале Второй мировой войны, передает RT.

Ранее глава британского правительства заявил, что 1 сентября 1939 года Польша оказалась между «фашистским молотом и коммунистической наковальней». В пресс-службе посольства РФ заявили, что подобная трактовка событий на фоне 80-летия начала Второй мировой войны вызывает недоумение.

Скучают по «золотому дождю». В Совфеде объяснили претензии Польши к ФРГ

Дипломаты отметили, что при всех спорах вокруг операции СССР в Западной Белоруссии и Украине приравнивать ее к гитлеровской агрессии неприемлемо, сообщают «Известия».

Ранее историк и публицист Николай Сванидзе в эфире НСН раскритиковал заявление лидера ЛДПР Владимира Жириновского, призвавшего возложить на Польшу вину за начало Второй мировой.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:Вторая Мировая ВойнаВеликобританияБорис Джонсон

NSN logoНСН