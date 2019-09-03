Российской посольство раскритиковало Джонсона за его слова о Второй мировой
Посольство России в Великобритании раскритиковало премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона из-за его слов о начале Второй мировой войны, передает RT.
Ранее глава британского правительства заявил, что 1 сентября 1939 года Польша оказалась между «фашистским молотом и коммунистической наковальней». В пресс-службе посольства РФ заявили, что подобная трактовка событий на фоне 80-летия начала Второй мировой войны вызывает недоумение.
Дипломаты отметили, что при всех спорах вокруг операции СССР в Западной Белоруссии и Украине приравнивать ее к гитлеровской агрессии неприемлемо, сообщают «Известия».
Ранее историк и публицист Николай Сванидзе в эфире НСН раскритиковал заявление лидера ЛДПР Владимира Жириновского, призвавшего возложить на Польшу вину за начало Второй мировой.
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