Захарова: Позиция Италии по антироссийским санкциям - неприлична
7 апреля 202210:50
Позиция Италии по антироссийским санкциям неприлична. Об этом в эфире канала «Соловьев.Live» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она предположила, что в Риме забыли о том, что Москва и Пекин первыми оказали помощь в пандемию.
Представитель МИД также считает, что в Италии, видимо, не понимают, какую роль ЕС играет в нынешней ситуации на Украине.
Ранее Мария Захарова предложила президенту Украины Владимиру Зеленскому самораспуститься.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru