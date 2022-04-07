Захарова: Позиция Италии по антироссийским санкциям - неприлична

Позиция Италии по антироссийским санкциям неприлична. Об этом в эфире канала «Соловьев.Live» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она предположила, что в Риме забыли о том, что Москва и Пекин первыми оказали помощь в пандемию.

Раскол или расширение? Попытки «поставить Россию на колени» разделили НАТО

Представитель МИД также считает, что в Италии, видимо, не понимают, какую роль ЕС играет в нынешней ситуации на Украине.

Ранее Мария Захарова предложила президенту Украины Владимиру Зеленскому самораспуститься.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СанкцииУкраинаИталияМИД РФМария Захарова
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры