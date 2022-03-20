Захарова поиронизировала над призывом главы Минсельхоза ФРГ есть меньше мяса для борьбы с Россией

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова высказалась по поводу заявления министра продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Джема Оздемира. Он призвал немцев меньше есть мяса, чтобы бороться с Россией.

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«И это ведь только часть правды. Жаль, он рассказал немцам всё до конца: им ещё надо меньше дышать, что стало бы вкладом и в защиту экологии, ну и против России. Скажем так», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев также саркастично высказался о призыве немецкого министра.

«Правильно. Пора менять национальные привычки немцев! Долой мясо и колбасу!», - написал Медведев в своём Telegram-канале.

Ранее министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир заявил, что немцы должны есть меньше мяса, сообщил Spiegel.

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ФОТО: МИД РФ/РИА Новости
ТЕГИ:РоссияМясоГерманияМария Захарова
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