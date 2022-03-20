Захарова поиронизировала над призывом главы Минсельхоза ФРГ есть меньше мяса для борьбы с Россией
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова высказалась по поводу заявления министра продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Джема Оздемира. Он призвал немцев меньше есть мяса, чтобы бороться с Россией.
«И это ведь только часть правды. Жаль, он рассказал немцам всё до конца: им ещё надо меньше дышать, что стало бы вкладом и в защиту экологии, ну и против России. Скажем так», — написала Захарова в своём Telegram-канале.
Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев также саркастично высказался о призыве немецкого министра.
«Правильно. Пора менять национальные привычки немцев! Долой мясо и колбасу!», - написал Медведев в своём Telegram-канале.
Ранее министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир заявил, что немцы должны есть меньше мяса, сообщил Spiegel.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,6 млн+31 035 / сут.
Умерли
364 тыс.+434 / сут.
Выздоровели
16,2 млн+74 675 / сут.
- Профсоюзный лидер Германии заявил об угрозе мирового экономического кризиса из-за положения на Украине
- Захарова поиронизировала над призывом главы Минсельхоза ФРГ есть меньше мяса для борьбы с Россией
- Шаг вперед, два назад. Финляндия стремится в НАТО и размышляет о последствиях
- Медведев отреагировал на решение Зеленского запретить деятельность оппозиционных партий
- Позиция Пекина по Украине «объективна и справедлива» - глава МИД Китая
- Финский президент признал возможность обострения в Европе при вступлении страны в НАТО
- Российская система ПВО уничтожила украинскую баллистическую ракету «Точка-У»
- В России госпитализировали 2 551 человек с коронавирусом за сутки
- ВС России поразили центр подготовки наемников на Украине
- Российские военные рассказали о новых результатах применения комплексов «Кинжал» на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru